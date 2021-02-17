Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar - Son Dakika

Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar

17.02.2021 14:41
Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik ekip, yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik ekip, yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldı. Görevliler, Akseki Belediyesi Karla Mücadele Birimi tarafından iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonrasında kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri, Giden Gelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na giderek burada yaşayan yaban hayvanları için farklı noktalara yem bıraktı. Kar yağışından etkilenerek yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının aç kalmaması için gün boyu çalışma yapan görevliler akşam olduğunda yolların kar nedeni ile tamamen kapandığını fark etti. Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağlarından biri olan Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kalan 5 kişilik ekip Akseki Belediyesi'ne ulaşarak durumu anlattı.

"Kurtarma çalışmasını belediye başkanı yönetti"

Akseki Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, donma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak olan görevlileri kurtarmak için hemen harekete geçti. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da bölgeye hareket ederek kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti. Yapılan çalışmalar sonrasında kapanan yollar iş makineleri ile açılarak görevlilere ulaşıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen görevliler belediye ekiplerine teşekkür etti. Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği olarak, yaban hayvanlarını yemlemek için geldikleri Giden Gelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na, yemleme çalışması sırasında yoğun kar nedeniyle mahsur kaldıklarını ifade eden görevliler "Akseki Belediye Başkanımızdan yardım istedik, sağ olsunlar, gelip bizi mahsur kaldığımız yerden kurtardılar" dedi.

"iş makinelerimiz ile yolları açarak mahsur kalan görevlilere ulaştık"

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerimizin durumundan haberdar olur olmaz harekete geçtik. Ülkemizin en zor coğrafyalarından biri olan Toroslarda, Giden Gelmez Dağları'nda iş makinelerimiz ile yolları açarak mahsur kalan görevlilere ulaştık. Kendileri çok önemli bir görevi yerine getirirken mahsur kaldılar. Torosların yaban hayatını, bitki örtüsünü korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak hepimizin görevi. Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görev yapan arkadaşlarımız da kendilerini tehlikeye atarak yaban hayvanlarını yemlemeye gitmiş. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

"Karla mücadele aralıksız devam ediyor"

Karla mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Özkan, "Biz Akseki Belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarına yaz aylarında başlıyoruz. Personelimizin eğitimlerine devam ediyor, iş makinelerimizi bakıma alıyoruz. İlk karın düşmesi ile birlikte de karla mücadeleye başlıyoruz. Yetki alanımızdaki tek bir yolun bile kapanmasına izin vermiyoruz. İki gündür gece gündüz demeden kapanan yolların açılması ve akabinde buzlanmayı engellemek için tuzlama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu günlerde hemşerilerimizin ve Antalya-Konya Yolu'nu kullanan şoförlerimizin çok dikkatli olması lazım. Kar lastiği ve zincir olmadan kesinlikle yola çıkmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar
Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar
Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar
Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvanları beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları'nda mahsur kaldılar - Son Dakika


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