Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika

Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

29.03.2021 09:09
Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı, System.String[]

KONYA'da yıllardır sokak hayvanlarını besleyen Mehmet Çetin (41), dün kısıtlama nedeniyle hayvanların aç kalmaması için yiyecek götürdüğü boş arazide, kafası plastik bidona sıkışmış yavru köpek buldu.

KONYA'da yıllardır sokak hayvanlarını besleyen Mehmet Çetin (41), dün kısıtlama nedeniyle hayvanların aç kalmaması için yiyecek götürdüğü boş arazide, kafası plastik bidona sıkışmış yavru köpek buldu. Kafasındaki bidonu çıkarıp, köpeği kurtaran Çetin, o anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hurdacılık yapan ve yıllardır sokak hayvanlarını besleyen Mehmet Çetin, dün Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi'ne kedi ve köpekler için yiyecek ile su götürdü. Çetin bu sırada yavru bir köpeğin kafasının plastik bidona sıkmış olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Çetin, kendi imkanlarıyla köpeği plastik bidondan kurtardı. O anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Çetin, "Her zaman olduğu gibi yine sokaktaki canları beslemek için bu bölgeye geldim. Sokaktaki canları beslemeye başladığımızda, koşarak parlayan bir şeyi fark ettim. Yanına yaklaştığımda ise koşan bidonun yavru bir köpeğin başında olduğunu görünce duyarsız kalamazdım. Kendi imkanlarımızla yavru köpeğimizin kafasını sıkıştığı bidondan çıkardık" dedi.


Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı
Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı
Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı
Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı
Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanları beslemeye gitti, kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika


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