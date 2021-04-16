Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı - Son Dakika

Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı

16.04.2021 10:13

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, belediyenin belirlediği 7 nokta dışında hayvanların beslenmesinin yasaklanmasına tepki gösteren bir hayvansever, kendisini İnebolu Belediyesinin önündeki direğe zincirledi. Eylem yapan kadın, alınan karar için "Akla aykırı" yorumunda bulundu.

İnebolu Belediyesinin talebi doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği sokak hayvanlarının belirlenen 7 nokta dışında beslenmemesi kararlaştırıldı. Koronavirüs ile mücadele edildiği dönemde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda böyle bir karanın alınmasına ilçede bulunan hayvanseverler tepki gösterdi. Sevim Balaban adlı hayvansever, İnebolu Belediyesi'nin önünde bulunan direğe kendisini bağlayarak alınan karara tepki gösterdi.

"AKLA AYKIRIDIR"

Sokak hayvanlarının İnebolu'da belirlenen 7 nokta dışında sokak hayvanlarının beslenilmesine getirilen yasağa tepki gösteren hayvan sever Sevim Balaban, tek başına eylem yaptı. Balaban, Kastamonu Valiliğine ve İnebolu Kaymakamlığına seslenerek, karardan vazgeçilmesini istedi. Balaban, "Bunun adı örtülü katliam kararıdır, resmi belge ve mevzuatlara dayalı olmayan bu karar yasaklara akla ve insanlığa aykırıdır" dedi.

Hayvanların besleneceği yerler kısıtlanınca, kendini belediyenin önüne zincirledi

"AYIP VE UTANÇ BELGESİDİR"

Sevim Balaban, "İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bazı hastalıkları ileri sürerek İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen 7 nokta dışında hayvanların beslenmelerini yasaklama kararı almıştır. Bunun adı örtülü katliam kararıdır, resmi belge ve mevzuatlara dayalı olmayan bu karar yasaklara akla ve insanlığa aykırıdır. Mübarek ramazan ayına giriyoruz bu yönüyle de ayıp ve utanç belgesidir. İlçe Tarım Müdürlüğünden kuduz ve benzeri bir hastalık çıkmadığı bilgisi alındığı halde halk sağlığı açısından böyle bir hastalık olmaksızın halk da panik ve korku uyandıran bu karar yasa dışıdır. Bu karar 5999 sayılı veteriner kanunu bulaşıcı hastalıklar kanunu 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu İçişleri Bakanlığının 7486 sayılı genelgesi talimatlarına aykırı olarak yasal olmayıp görev ve yetkiyi kötüye kullanmaktır" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İnebolu Belediyenin asıl görevinin sokak hayvanlarına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Balaban, "İnebolu Belediyesinin asıl görevi kısırlaştırma, aşılama ve tedavi için bir mesken oluşturmak besleme odakları oluşturarak gönüllüler ile eşgüdümle çalışmak olduğu halde, bunu yapmayıp hayvan sayısının katlanarak artmasına halktan şikayet geldikçe de toplanıp şehir dışına ve ormanlık alana atarak ölümlerine sebebiyet vermesi yasalara ve vicdanlara aykırıdır. Bu nedenle 02.04.2021 tarihli ve 29'nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına iptal edilerek kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum. Yıllardır 5199 sayılı mevzuat hükümlerini ihlal eden İnebolu Belediyesi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorum. Bugün burada yasalar çerçevesinde anayasal hakkım olan ifade özgürlüğümü dile getiriyorum" ifadelerini kullandı.

Balaban, açıklamasının ardından İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı

Kastamonu, Hisarcık, Balaban, İnebolu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Yaşam Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı - Son Dakika


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