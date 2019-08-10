Son Dakika Haberleri: Hayvanları çalınan besiciler önce üzüldü sonra sevindi
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Hayvanları çalınan besiciler önce üzüldü sonra sevindi

21 dakika önce

Tokatlı iki besici kardeşin yüzü, nakliye için anlaştıkları tır şoförü tarafından çalındıktan sonra bulunan 17 büyükbaş kurbanlığın satılmasıyla güldü.

Hayvanları çalınan besiciler önce üzüldü sonra sevindi, System.String[]
Tokatlı iki besici kardeşin yüzü, nakliye için anlaştıkları tır şoförü tarafından çalındıktan sonra bulunan 17 büyükbaş kurbanlığın satılmasıyla güldü.
Besici Murat Sevük (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarının Antalya'ya getirmek üzere anlaştıkları tır şoförü tarafından 20 Temmuz'da çalındığını, jandarmanın yaptığı çalışmayla 25 hayvanından 17'sinin 27 Temmuz'da bulduğunu söyledi.
Hayvanlardan 8'inin kesildiğinin belirlendiğini aktaran Sevük, bulunan 17 hayvanı sattıklarını kaydetti. Sevük, "Bütün ailemin rızkı vardı bu hayvanlarda. Hayvanlarımız bulunduğu için çok sevinmiştik ama şimdi tamamını sattığımız için daha mutluyuz. Yüzümüz gülüyor ve evimize mutlu bir olarak döneceğiz." dedi.
Sevük, hayvanlarının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kardeş İdris Sevük (33) ise çalındıktan sonra kesilen 8 büyükbaşın parasını alacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"Müşterilerimizden, devletimizden Allah razı olsun. Mutlu ve sevinçli olarak yarın memleketimize gideceğiz." diyen Sevük, önce üzülseler de şimdi yüzlerinin güldüğünü kaydetti.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:21 Kaynak: AA
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