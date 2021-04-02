Hayvanları doyuracak bitkiler tarlaları yeşertti - Son Dakika

Hayvanları doyuracak bitkiler tarlaları yeşertti
02.04.2021 10:13
DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Hayvanlarımız doysun yem bezelyemiz kurtbey olsun" projesi kapsamında Düzce'de ekim yapılan tarlalar yeşerdi.
DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Hayvanlarımız doysun yem bezelyemiz kurtbey olsun" projesi kapsamında Düzce'de ekim yapılan tarlalar yeşerdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyon ve desteği ile Tarımsal yayım hizmetleri projesi kapsamında desteklenen "Hayvanlarımız doysun yem bezelyemiz kurtbey olsun" yayım projesi kapsamında Düzce'de de çalışmalar devam ediyor. Düzce Merkez Konaklı köyünde ve Gölyaka İmamlar Mahallesi'nde 10'ar dekarlık 2 ayrı tarlada demonstrasyon bitkilerin gelişim durumları takip edildi. Ekiplerin proje kapsamında belirlenen tarlalarda incelemelerini sürdürecekleri öğrenildi. - DÜZCE
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