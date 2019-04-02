Son Dakika Haberleri: Hayvanları Elleri ile Beslediler

Hayvanları Elleri ile Beslediler

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup hayvansever, Bafra Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Hayvanları Elleri ile Beslediler, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup hayvansever, Bafra Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Hayvanseverlerin katıldığı ziyarette renkli görüntüler yaşandı. Barınakta kalan hayvanları çeşitli yiyeceklerle besleyen hayvanseverler, barınaktaki sahipsiz ve tedavi gören köpeklerle yakından ilgilenerek, uzman personel eşliğinde özel bölmelerdeki hayvanları görme fırsatı buldu.

Hayvanseverler, sevgi ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam haklarının unutulmamasının insanlık görevi olduğunu dile getirdiler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:03:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanları Elleri ile Beslediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]