Hayvanları Elleri ile Beslediler
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup hayvansever, Bafra Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde bir grup hayvansever, Bafra Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Hayvanseverlerin katıldığı ziyarette renkli görüntüler yaşandı. Barınakta kalan hayvanları çeşitli yiyeceklerle besleyen hayvanseverler, barınaktaki sahipsiz ve tedavi gören köpeklerle yakından ilgilenerek, uzman personel eşliğinde özel bölmelerdeki hayvanları görme fırsatı buldu.
Hayvanseverler, sevgi ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam haklarının unutulmamasının insanlık görevi olduğunu dile getirdiler. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:42 Kaynak: İHA
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