Hayvanları için çetin kış şartlarında yayla evinde tek başına yaşıyor - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Faraşin Yaylası'ndaki evinde hayvanlarına bakabilmek için tek başına kalan Abdulmenaf Aslan, kışın zorlu koşullarında adeta yaşam mücadelesi veriyor.

2 bin 625 rakımlı Yeşilöz köyünde oturan 11 çocuk babası 58 yaşındaki Aslan, bahar ve yaz mevsimlerinde eşi ve çocuklarıyla barındığı evinde kışın ise yalnız kalıyor.

Sayıları toplam 45 olan koyun ve keçileriyle karlı dağda bazen günlerce elektrik olmadan yaklaşık 6 ay geçiren Abdulmenaf Aslan, AA muhabirine, sonbaharda eşi ve çocuklarını Van'a gönderdiğini, bir bölümünü hayvanlarına ayırdığı tek odalı evde yalnız başına kışı geçirdiğini kaydetti.

Bazı geceler sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düşüyor

Karla kaplı dağda bazı geceler sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla yaşamın çileye dönüştüğüne işaret eden Aslan, Van'da ağılı olmadığı için hayvanlarını götüremediğini, bu nedenle köyde kalmak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

"Sağ olsun askerimiz gıda yardımı yaptı"

Evin toprak damını sürekli biriken kardan temizleyerek çökmesini engellemeye çalıştığını belirten Abdulmenaf Aslan, şöyle konuştu:

"Yazın köyümüzün yer aldığı Faraşin Yaylası'nda 100'ün üzerinde aile kalıyor, ancak kış yaklaşınca hepsi gidiyor. Benim dışımda 2 kilometre uzaklıkta bir aile daha var, ancak kar dolayısıyla kışın birbirimizi görme imkanımız yok. Ölsem haberleri olmaz. Üs bölgesindeki askerlerimiz bana destek oluyor. Sağ olsun askerimiz gıda yardımı yaptı."

Aslan, 2 köpeğinden birisini kurtların parçaladığını aktararak, evin şartlarını düzeltmek için hayırseverlerden destek beklediğini de sözlerine ekledi.