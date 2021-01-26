Hayvanları için dondurucu soğukta karlı tepelerden ot taşıyorlar - Son Dakika

Hayvanları için dondurucu soğukta karlı tepelerden ot taşıyorlar

26.01.2021 12:05

En önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğu Hakkari ve Muş'taki besiciler, hayvanlarını kışın yüksek tepelerden kızaklarla taşıdıkları otlarla besliyor.

En önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğu Hakkari ve Muş'taki besiciler, hayvanlarını kışın yüksek tepelerden kızaklarla taşıdıkları otlarla besliyor.

Çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen besiciler, yazın motorlu araçların ulaşamadığı köylerin yüksek kesimlerinde biriktirdikleri ağaç dalları ile biçtikleri otları, kışın dik yamaçlardan ve derin vadilerden kızaklarla köylerine indiriyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi geçtiği köylerde hayvanlarını beslemek için tüm zorluklara katlanan besiciler, ezdikleri karların üzerine serdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, günün ilk ışıklarıyla yola çıkan Günyazı köyü Yeşilöz mezrasındaki besiciler, sırtlarında taşıdıkları kızaklarla otları biriktirdikleri bölgeye ulaşıyor.

Kızaklara ihtiyaçları kadar otu yükleyen besiciler, zorlu yolculuğun ardından köye inerek hayvanlarını besliyor.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde yaşayan besiciler de yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri ve zorlu arazi koşulları nedeniyle köylerine getiremedikleri otları kışın atlı kızakların yardımıyla karla kaplı yamaçlardan köye taşıyor.

Tüm zorluklara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmeyen besiciler, hayvanlardan elde ettikleri gelirle ailelerini geçindiriyor.

"Tek geçim kaynağımız hayvanlarımız"

Güzelkent köyünde besicilik yapan İmran Kaya, AA muhabirine, kış mevsimi boyunca türlü zorluklara rağmen hayvanlara özenle baktıklarını söyledi.

Günde iki kez ezdikleri karın üzerine serdikleri otlarla hayvanları yemlediklerini belirten Kaya, "Kış mevsiminde her gün zorlu bir mesaiyle uyanıyoruz. Kızakları ata bağlıyoruz ve yazın biriktirdiğimiz ot yığınlarını yüksek kesimlerden köye taşıyoruz. Kilometrelerce yol kat ediyoruz. Bu süreçte atlı kızaklar bizim en büyük yardımcımız oluyor. Getirdiğimiz otlar birkaç gün yetiyor. Hayvanların bakımı kışın çok zor. Tek geçim kaynağımız olduğu için bunu yapmaya mecburuz." diye konuştu.

Yeşilöz mezrasında yaşayan besici Azat Olmaz da hayvanlarını beslemek için yazın biriktirdikleri ağaç dallarını ve biçtikleri otları, kışın kızaklarla köye taşıdıklarını anlattı.

Köydekilerle kimi zaman batarak, kimi zaman karla kapanan yolları açarak tepeye ulaştıklarını aktaran Olmaz, "Bu süreç hem tehlikeli hem de eğlenceli geçiyor. Bölgenin zorlu bir coğrafyası var. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Şu anda bir metre kar var. Biz her sene yaz ayında köydeki akrabalarımızla dağın başına gelerek çalı çırpı kesiyoruz ve bu çalı çırpıları kışa kadar muhafaza ediyoruz. Kışın bu ayında toplanıp kestiğimiz çalı çırpıları kızaklarla zor şartlarda aşağı indiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanları için dondurucu soğukta karlı tepelerden ot taşıyorlar
Hayvanları için dondurucu soğukta karlı tepelerden ot taşıyorlar
Hayvanları için dondurucu soğukta karlı tepelerden ot taşıyorlar
Hayvanları için dondurucu soğukta karlı tepelerden ot taşıyorlar

Güzelkent, Hakkari, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanları için dondurucu soğukta karlı tepelerden ot taşıyorlar - Son Dakika


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