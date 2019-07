Hayvanları için her yıl 169 yıllık su kanalını temizliyorlar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde yaşayan vatandaşlar, tarım arazilerini sulamak ve hayvanlarına daha fazla su temin etmek amacıyla bir araya gelip 169 yıl önce dedelerinin yaptığı su kanalını temizliyor.

Taşlıçay ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde yaşayan vatandaşlar, tarım arazileri ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için 169 yıla yakın bir süredir kazma ve küreklerle su kanalını kazarak köylerine su getiriyor.

Yapımı 1850'li yıllara dayanan ve sel suları, toprak kayması ve heyelan yüzünden her yıl kapanan 6 kilometre uzunluğundaki su kanalını açmak için köylüler bir araya gelerek yılda en az 2 defa kanalı kazma ve küreklerle açıyor.

İçme suyu sorunu bulunmayan 60 hanelik köyde yaşayan vatandaşlar, bu yıl da bir araya gelerek bölgenin dağlık olması nedeniyle araçların giremediği alandaki su kanalını açmak için ilkel yöntemlerle çalışma başlattı.

Kazma ve küreklerle su kanalını açmak için yola koyulan 30 vatandaş, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığında zor şartlar altında çalışarak kanala düşen toprak ve kaya parçalarını temizleyip kanalın bağlandığı dereden köye su ulaştırdı.

Aşağı Toklu köyü Muhtarı Hakki Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık su kanalının dedelerinden kalma olduğunu ve sürekli ilkel yöntemlerle açıldığını söyledi.

Her yıl ilkbahar ve yaz aylarında su kanalını açmak için köylülerin bir araya geldiğini ve bu yıl da kanalı açıp tarım alanları ve köydeki hayvanları suya kavuşturduklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Dedelerimiz 1835'li yıllarda bu köye yerleşmiş. Dedelerimizden kalma su kanalını insan gücüyle açıyoruz. Su kanalı dağlık arazilerden geçtiği için mekanik araçlar burada çalışmıyor. Her yıl 2-3 defa köyde yaşayan vatandaşlar olarak bir araya gelip 6 kilometre uzunluğundaki kanalı temizliyoruz. Bu suyu tarımsal faaliyetler ve merada otlayan hayvanlarımız için kullanıyoruz. Köyümüzün tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır, bunun olmazsa olmaz şartı bu sudur."

Yağmur, sel ve toprak kaymaları nedeniyle kanalın büyük taşlarla dolduğunu ve kanalı açmak için sıcak havada çalışmanın zor olduğunu ifade ede Demir, "Zorlu süren çalışmanın ardından kanalı tamamen temizledik ve dereye bağladık. Bundan sonraki aşamada ise suyu takip edip köye kadar yürüyerek taşkın olan yerleri onarıp köyümüze suyu ulaştırdık." diye konuştu.

Su kanalında çalışan köylülerden Ali Aktaş ise her yıl bu zamanlar sadece insan gücüyle kanalı açabildiklerini anlattı.

Köylülerin içme suyu ihtiyacını ise devletin inşa ettiği şebeke suyu sayesinde karşıladığı belirtildi.

