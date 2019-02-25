Son Dakika Haberleri: Hayvanları İçin Karlı Dağlardan Ot İndiriyorlar

Hayvanları İçin Karlı Dağlardan Ot İndiriyorlar

22 dakika önce

Hakkari'de besiciler, hayvanları için yazın biriktirdikleri otları, kışın karlı dağlardan zor şartlarda indiriyor.

Hakkari'de besiciler, hayvanları için yazın biriktirdikleri otları, kışın karlı dağlardan zor şartlarda indiriyor.

Ağaçdibi köyünde besiciler, çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Yazın biçtikleri otları yüksek kesimlerde biriktiren besiciler, kışın bunları hayvanlara ulaştırmak için zorlu yolculuğa çıkıyor.

Köye 5 kilometre uzaktaki 2 bin 500 rakımlı dağa tırmanan besiciler, ot balyalarını sürükleyerek karla kaplı tepelerden indiriyor.

Besiciler, zahmetli yolculuğun ardından getirdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.

Besicilerden Rahmi Turan, otları yazın imece usulüyle biçtiklerini belirterek, "Kışın da birbirimize yardım ederek otları dağdan indiriyoruz. Bunu eğlenceli hale getiriyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı evden alıp dağa çıkıyoruz. Zorlanıyoruz ancak buna mecburuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor

Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir CHP'nin Şişli Adayı Muammer Keskin, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın "Kürdistan" Sözlerine Tepki Göstermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:09:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanları İçin Karlı Dağlardan Ot İndiriyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]