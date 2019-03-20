Son Dakika Haberleri: Hayvanları Koruma Görevlisi Lisa'nın Çitalarla Yakın Dostluğu

Hayvanları Koruma Görevlisi Lisa'nın Çitalarla Yakın Dostluğu

1 saat önce

GÜNEY Afrika'da vahşi hayvanları koruma görevlisi Lisa Tora Jaqueline Kytösaho'nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakın dostluk dikkat çekiyor.

Hayvanları Koruma Görevlisi Lisa'nın Çitalarla Yakın Dostluğu, System.String[]
GÜNEY Afrika'da vahşi hayvanları koruma görevlisi Lisa Tora Jaqueline Kytösaho'nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakın dostluk dikkat çekiyor.

Güney Afrika'daki bir vakıfta, 10 yılı aşkın süredir hayvanları koruma görevlisi olarak çalışan Lisa Tora Jaqueline Kytösaho'nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakınlık, görenleri şaşırtıyor. Kytösaho'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflarda, çitalara duyduğu özel ilgiye vurgu yapılıyor. Çitaları elleriyle besleyen Kytösaho, zaman zaman onlarla arazi aracıyla yolculuk yapıp, oyunlar oynuyor. Paylaşımlarında vahşi yaşamın korunması gerektiğinin altını çizen Kytösaho, yırtıcı ve soyu tükenmekte olan hayvanların asla evcilleştirilmeye çalışılmamasını bildiriyor.

- Pir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

Güney Afrika, Dünya
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