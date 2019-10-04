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Hayvanları Koruma Günü

1 saat önce

Edirne'de öğrenciler, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret edip hayvanları besledi, düzenlenen konserde eğlendi.

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Edirne'de öğrenciler, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret edip hayvanları besledi, düzenlenen konserde eğlendi.

Yüzlerini hayvan figürleriyle boyayan ve hayvan haklarını destekleyen pankartlar açan öğrenciler, konser eşliğinde barınağı gezdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara hayvan sevgisini küçük yaşlardan aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Çocukların hayvanlara olan sevgisinin açıkça görüldüğünü belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu. Buradaki temel amaç, dünyada insanın dışında da canlıların yaşadığını ve onların da insanlarla aynı haklara sahip olduğunu, çocuk yaşlarında daha onların belleklerine kazımak. Sadece ülkemizde değil dünyanın tüm ülkelerinde nasıl insana karşı şiddete karşıysak sokak hayvanlarına karşı da şiddetin karşısında olmamız gerektiğini ve bu eğitimin de çocuk yaşta olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız, hayvanlarımız ve ailelerimiz mutlu ve dolayısıyla hepimiz mutluyuz. Anlamlı, düzeyli ve güzel bir etkinlik oldu."

Öğrencilerden Melike Ergün de sokak hayvanlarını çok sevdiğini belirterek, "Sokak hayvanlarını koruyup sevmeliyiz. Hayvanlarda bizim gibi canlılar. Onların can taşıdığını unutmayalım. Hayvanlara şiddet uygulayanlara çok kızıyorum. Onları koruyalım." dedi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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