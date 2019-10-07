Hayvanları Koruma Günü etkinliklerle kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte minik çocuklar hayvanları sevmenin tadını çıkardılar.



Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin'İn yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte günün anlam ve önemine dikkat çekilirken minik çocuklar hayvanları sevmenin tadını çıkardılar.



Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde Atatürk, Bahçelievler ve Ali Dilmen İlkokulu, Bilnet Okulları, Düşünür Koleji ve Mefküre Lisesi'nde çok sayıda öğrenciyi ağırladık. Günün anlam ve önemi hakkında bilgi paylaşımı yaptığımız öğrencilere hayvanlara nasıl yaklaşılmalı, nasıl beslenmeli, hayvan canlarımızın hayatımızdaki önemini anlattık. Çeşitli hediyelerle eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler aynı zamanda mama getirerek bir canlıyı doyurmanın hazzını yaşadılar" denildi.



Açıklamanın devamında ise, "2006 yılından beri inşa ettiğimiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinde minik dostlarımızı misafir ediyoruz. Rehabilite ettiğimiz hayvanları tekrar bizlerle yaşama alanları olan sokaklara bırakıyoruz. Yaralı ve bakıma muhtaç her hayvana vatandaşlarımızın ihbarı üzerine elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir gün değil her gün hayvanları korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA