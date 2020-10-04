Kayseri Büyükşehir Belediyesinden hayvanlara şamandıralı su kabı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla park ve bahçelere yerleştirilen şamandıra sistemi sayesinde hayvanlara sürekli ve temiz su imkanı sağlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, hayvan su kaplarını Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ile inceledi.

4 Ekim'in Hayvanları Koruma Günü olduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

"Merhamet etmeyene merhamet edilmez" şiarından yola çıktıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Su kaplarımız parklarımıza yerleştirilmiş durumda. İnsanların nasıl ki suya ihtiyacı varsa hayvanların da su ihtiyaçlarının olduğunu olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Sokak hayvanlarımızın bu ihtiyacını en uygun ortamda gidermeyi sağlıyoruz. Şamandıralı da olunca suyu hiç eksilmeyecek, eksildikçe dolacak. Ayrıca su kapları her zaman temiz kalacak. Böyle güzel bir sistem. Merhamet etmeyene, merhametli olunmazmış. Hiçbir canlıyı gözardı etmemek lazım. Merhametle yaklaşıp, onlara imkan vermek lazım."

Uzel de Başkan Büyükkılıç'ın sokak hayvanları için özel çaba gösterdiğini belirterek, teşekkür etti.