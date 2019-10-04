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Hayvanları Koruma Günü'nde hayata tutundu

1 saat önce

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir iş hanının çatısından su giderine düşerek sıkışan kediyi gece yarısı operasyonuyla kurtardı.

Hayvanları Koruma Günü'nde hayata tutundu, System.String[]

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir iş hanının çatısından su giderine düşerek sıkışan kediyi gece yarısı operasyonuyla kurtardı.


Kdz. Ereğli'de bir iş hanının su giderinde sıkışıp kalan kedi, itfaiyenin müdahalesiyle hayata tutundu. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Diş Hekimi Osman Yavuz'un Hacı Muharrem pasajının çatısında kedi sıkıştığı ihbarı üzerine gece yarısı harekete geçti. İş hanının çatısından su giderine düşerek sıkışan ve ölmek üzere olduğu anlaşılan kedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden duvar kırılarak kurtarıldı.


İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, hayvanları koruma gününde ekiplerin bir can daha kurtardıklarını belirterek "Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İtfaiye olarak bir canı daha hayatta tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kediyi tedavisi için Veteriner İşleri Müdürlüğü'müze teslim ettik. Tüm hayvan severlerimizin hayvanları koruma günü kutlu olsun" dedi. - ZONGULDAK

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
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