Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı - Son Dakika

Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı

SİVAS'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi arazide yanlarına çağırdıkları köpeği havalı tüfek ile vurdu.

Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı, System.String[]

SİVAS'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi arazide yanlarına çağırdıkları köpeği havalı tüfek ile vurdu. Olayı fark eden çevredekiler duruma tepki göstererek yaralı köpeğin görüntülerini çekti. Yaralı hayvan barınakta tedaviye alınırken, jandarma olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sivas- Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre mesire alanında piknik yapan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi çevrede gezinen köpeği yanına çağırdı. Köpeğe yanında bulunan havalı tüfek ile ateş ederek köpeği boyun ve göğüs kısmından yaraladı. Yaralanan köpek çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köpeği vuran kişi ve yanındaki bir kişiyle birlikte 58 BB 738 plakalı araçla olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların tepkileri de görüntülere yansıdı. Yaralı köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi Hayvan barınağı ambulansıyla götürülerek tedavi altına alındı. Barınakta tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgeden kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. 'GEREKEN CEZALARIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM'Olaya şahit olan Mesut Yıldız, "Taşlıdere'de piknik yapıyorduk. Bu köpek yanımıza geldi besledik, yemek falan verdik. Sonra birisi ıslık çalarak çağırdı köpeği. Islık çalan kişinin yanına gitti ve sonra bağırarak geri kaçtı. Her tarafı kanıyordu. Biz o kişilerin yanına koştuk elinde tüfek vardı ve kaçmaya başladı. Ben arabaların plakasını aldım. Hayvan çok şükür iyi durumda. O kişilere gereken cezaların verilmesini istiyorum" dedi.

Sivas Belediyesi veteriner hekimi Şahin Alıcı ise köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayvan Hakları koruma günü kapsamında bir çok etkinlik yapmakta. Bununla beraber kendini bilmez bazı şahıslar da hayvanlara zarar vermeye devam etmektedir. Bunun canlı örneğini 4 Ekim'de saat 19.00 civarında görmüş olduk. Bu köpeğimize 5,5 milimetrelik tüfekle ateş açılmış. Boyun bölgesinden saçma girmiş ve göğüs kafesi üzerindeki kasta saçma kalmış. Bunu biz radyografik incelemeyle tespit ettik. Şikayette bulunan şahıslar da olayı jandarmaya intikal ettirdiğini bildirdiler. Şu an adli soruşturmamız devam ediyor" diye konuştu.


Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı
Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Pompalı Tüfek, Sivas, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanları koruma gününde köpeği tüfekle yaraladı - Son Dakika

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