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Hayvanları Koruma Günü'nde, Tarsus Hayvan Parkı'na girişler ücretsiz

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kapılarını gün boyu ücretsiz olarak açacak.

Hayvanları Koruma Günü'nde, Tarsus Hayvan Parkı'na girişler ücretsiz, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kapılarını gün boyu ücretsiz olarak açacak.


Çukurova bölgesinin ilk ve tek doğal hayvan parkı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı'na girişler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz olacak. Özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve vatandaşların hayvan türlerini yakından görmelerini sağlamak amacıyla Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Mersinli vatandaşlar sevimli dostlar ile birlikte gün boyu vakit geçirebilecek. 83 türden yaklaşık bin 750 hayvanın bulunduğu Tarsus Hayvan Parkı, farklı coğrafyalara ait hayvan türlerini, kendi yaşam koşullarına en uygun şekilde barındırıyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
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