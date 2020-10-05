Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı - Son Dakika

Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı

Sivas'ta tüfekle vurulan köpek, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Sivas'ta tüfekle vurulan köpek, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kimliği belirsiz kişi, yanına çağırdığı köpeği tüfekle boyun ve göğsünden yaralayıp kaçtı.

Yaralı köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi ekiplerince hayvan ambulansıyla Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla merkeze gelen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de köpeğin durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ayhan, olayla ilgili görüntüleri sosyal medyada izlediğini, sorumluların yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

Sokak hayvanları için hazırlanan proje tanıtıldı

Gün dolayısıyla, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde düzenlenen programda da konuşan Ayhan, "Bizim 'bir canlıyı öldürmek kainatı öldürmektir' anlayışında olmamız gerekir. Belediyemizin, diğer hayvan hakları dernekleriyle çalışarak böyle modern bir ortamı kentimize kazandırması takdire şayandır." diye konuştu.

Başkan Bilgin de "Özellikle pandemi sürecinde çok değerli dernek temsilcilerimiz ve hayvansever dostlarımızla şehrimizin birçok noktasına yem ve su bıraktık." dedi.

Programın sonunda, belediye ve hayvan hakları derneklerinin iş birliğiyle hazırlanan, kısırlaştırma ve rehabilitasyonu tamamlanan sokak hayvanlarının doğaya bırakılmasını amaçlayan proje tanıtıldı.

Bu çerçevede, hayvan barınağında aşılama, kısırlaştırma ve bakımı tamamlanan sokak hayvanlarının boynuna "ben sahipsiz değilim" yazılı sarı tasmalar takılacak.

Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı
Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı
Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı
Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı

Sokak Hayvanları, Kayseri, Sivas, Köpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıf daha okula başlıyor Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı         
10:28
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 23:08:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei