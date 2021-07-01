Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM'de - Son Dakika

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

18 maddelik Hayvanları Koruma Kanun Teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre hayvan neslini yok edenlere 5-10 yıl arasında, nesli tükenmekte olan hayvanları öldürenlere 1 yıldan 5 yıla, hayvanları haksız nedenlerle öldürenlere 6 ay ile 4 yıl arasında, eziyet edenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hayvan dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla kadar hapis, hayvanlara karşı cinsel suçlara da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri olmak üzere 4 köpek türünün Türkiye'ye girişi yasaklanıyor. Kanun teklifine göre bu türlerin satışını yapanlara ise 11 bin lira para cezası verilecek.

(İHA)