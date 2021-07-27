Hayvanları Koruma Kanunu devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu sefer kolay kurtulmadı - Son Dakika

Bartın'da yaşanan iğrenç olayda, M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

HAYVANLARA SALDIRI VE TECAVÜZ SUÇ KAPSAMINA ALINDI

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarıldı. Hayvanlara işkence yapmak, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmek fiilleri suç kapsamına alındı. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.