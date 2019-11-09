Hayvanları koruma kurulu toplantısı düzenlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hayvanların korunması ve mevcut sorunların çözümlerine yönelik adımları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Bayram Gale başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda İl Hayvanları Korumu Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan rehabilitasyon merkezini Türkiye'ye örnek olacak uygulamalarla iyileştirecek.

Ünye ve Fatsa'daki geçici toplama alanları kapatılarak 19 ilçeye kısırlaştırma merkezi inşa edilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Veterinerlik Fakültesi arasında imzalanan protokole göre kırıklı, çıkıklı hayvanların tedavisi Samsun'da yapılabilecek.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Ordu Kimsesiz Hayvanların Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneği (ORKİNOS) temsilcileriyle Altınordu Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen, burada yaptığı açıklamada, yapılacak çalışmayla Altınordu Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.

Sistemin dünyada ve Türkiye'deki en güzel örneği ne ise onun üzerine hemen projelerin çizileceğini aktaran Gülderen, "Hemen buradaki inşaatlara başlanarak en kısa zamanda hepimizin, hayvanseverlerin ve bu konudaki saygın sivil toplum örgütlerinin de gurur duyacağı örnek gösterilecek bir mekan yapacağız. Türkiye'de konusunda en etkin ve yetkin isimleri halkımızla buluşturarak, muhtarlarımızın ve tüm kamu çalışanlarımızın eğitilmesi konusunda önümüzdeki hafta itibariyle seminerler planlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Güzel adımlar atıldı"

HAYTAP İl Temsilcisi Mehtap Sağesen ise Büyükşehir Belediyesinin çok samimi ve güzel adımlar attığını vurgulayarak, Başkan Güler'e teşekkür etti.

İlçelere küçük çaplı kısırlaştırma merkezleri yapılması kararının alındığına işaret eden Sağesen, "Uzmanlık gerektiren tedavilerde fakülteden hizmet alımı yapılması çok güzel bir adım. Hayvanların toplama aracı ile değil, kırıklı vakaların ambulansla taşınması adına da güzel adımlar atıldı. Belediye ile eş güdümlü olarak çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağesen, sivil toplum kuruluş olarak yaptıkları çalışmaları TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel ile birlikte yürüttüklerini de kaydetti.

ORKİNOS Derneği Başkanı Aziz İşbakan da güzel adımların atılacağına inandıklarına dikkati çekerek, pitbull ve yasaklı ırkları sahiplenen ve barındıran kişilerin, alınan kararla cezai işleme tabi tutulacağını aktardı.