"Hayvanları korumak için mevzuat anlamında adım atılamadı"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, özellikle büyük şehirlerde yaşam alanları daralan sokak hayvanlarına yönelen şiddet ve kötü muamele örneklerine her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirterek, onları korumak yolunda mevzuat anlamında ne yazık ki halen net bir adım atılamadığını kaydetti.

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında yazılı açıklama yapan Arslan, bugünün bu yıl da buruk bir şekilde kutlandığını aktardı.

Sivil toplum örgütleri, hayvanseverler ve özveriyle çalışan veteriner hekimlerin tüm çabalarına karşın dünyanın ayrılmaz parçaları olan hayvanların hakları ve refahına ilişkin sorunların giderek büyüdüğünü vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Dahası çoğunlukla gözden kaçırdığımız halk sağlığı sorunları da gittikçe artıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşam alanları daralan sokak hayvanlarına yönelen şiddet ve kötü muamele örneklerine her geçen gün yenileri eklenirken, onları korumak yolunda mevzuat anlamında ne yazık ki halen net bir adım atılamadı. Her seçim öncesi gündeme gelen Hayvanları Koruma Kanunu hala Meclis'ten geçmeyi bekliyor. Diğer yandan toplum baskısıyla hayvana şiddet vakalarına verilen sembolik cezalar kamu vicdanını tatmin etmiyor. Üzerinde neredeyse tüm siyasi partilerin görüş birliğine vardığı taslağın, geçen 15 yıla rağmen neden bir türlü çıkarılmadığını merak ediyor, yetkililerin samimiyetini sorguluyoruz."

Hayvan refahı ve sağlığına ilişkin uygulamalar ve özellikle hayvan hak ihlallerinin cezai yaptırımlarının yasayla net bir şekilde çizilmesi gerektiğini belirten Arslan, bu olmadıkça 4 Ekim kutlamaları ve mesajlarının ancak "dostlar alışverişte görsün" etkinlikleri olacağını kaydetti.

"Deprem gerçeği hayvanlar açısından da değerlendirilmeli"

Murat Arslan, yakın zamanda yeniden herkesi korkutan deprem gerçeğinin hayvanlar açısından değerlendiren bir kurum veya yetkili de olmadığını ifade ederek, bu olumsuz tabloya rağmen, başta yerel yönetimlerde çalışan tüm veteriner hekimlerin büyük bir özveri gösterdiğini, hayvanlara yardım etmeye çalıştığını anlattı.

Yine de eğitimden mevzuata tüm kurumların daha gerçekçi ve sonuç alıcı çalışmalar yapması, bu canlıların da dünyanın parçası olduğu gerçeğinin bilincinin herkese aşılanması gerektiğini dile getiren Arslan, "Aksi takdirde bu coğrafyada hayvan hakları konusunda tarihten gelen hoşgörü ve merhamet geleneğine karşın, hayvanlara uygulanan şiddet, acı, ızdırap haberlerinin duyulmaya devam edeceğini kaydetti.

Arslan, dernek olarak çocukların ısırılmasını önlemek ve hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak amacıyla her yıl dağıttıkları boyama kitapçığını bu yıl da bazı belediyelerin desteğiyle çeşitli etkinliklerde dağıtacaklarını, okullarda bilgilendirme yapacaklarını belirtti.