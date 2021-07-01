'Hayvanları Korumu Kanunu' teklifi Meclis'te - Son Dakika

AK Parti, 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, uzun süredir üzerinde çalıştıkları kanun teklifinin Meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ünal, teklifin hazırlanma aşamasında, TBMM'de hayvan haklarını korumak amacıyla kurulan araştırma komisyonu raporunun da büyük katkısı olduğunu söyledi. Ünal, "Dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımız bize verilen bir emanet. Geçmişte kuş evleri yapan, kuşları koruma vakıfları kuran, kırsala vahşi hayvanların aç kalmaması için yiyecekler bırakan hayvan sevgisi ile bilinen bir kültürün, medeniyetin, inancın mensuplarıyız. Bu nedenle, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu yeniden şekillendirmiş bulunuyoruz" dedi.

Teklifinin hazırlanma aşamasında başta bakanlıklar olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşla çalışıldığına dikkat çeken Mahir Ünal, "Teknolojik gelişmelerle birlikte dünya hızla değişiyor. Küresel ısınmadan, iklim değişikliği ve nüfus hareketliliği gibi olgular devletleri ve bireysel olarak insanları etkilerken, birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımızı da doğrudan etkisi altına almaktadır" diye konuştu.HAYVAN, 'MAL' OLMAKTAN ÇIKIYORÜnal, teklif ile hayvanların bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp, bir canlı statüsüne getirildiğine işaret ederek, "TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus 'mala zarar verme' noktasından çıkarılıp, 'cana zarar verme' noktasına getirilerek, suç kapsamına alınıyor. Kanun teklifimiz ile onların mal, eşya ve süs eşyası olmasından çıkarılıyor. Hayvanlar artık bir mal olmasından ziyade, 'can' olarak görülecek. Hayvanlar, sahiplerinin borçları yüzünden icra konusu olmayacak. Teklif ile, 'sahipli hayvan' 'sahipsiz' hayvan ayırımını da kaldırıyoruz. Yerel yönetimlere, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevi kurma, bu hayvanların bakım-tedavilerini sağlama ve eğitim çalışmaları yapma zorunluluğu getirilmektedir" dedi. BELEDİYELERE BAKIMEVİ KURMA ZORUNLULUĞUTeklif ile hayvan bakımevi tanımına, 'Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınmak suretiyle kurulan' ifadesinin eklendiğini anlatan Ünal, "Böylelikle hayvan bakımevleri, Bakanlıkça belirlenen standartlarda yapılabilecek. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getiriliyor. Belediyelere, bu madde yürürlüğe girdikten sonra 3 yıl süreyle hayvan bakımevi kurmak ve rehabilitasyon çalışmaları yapmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden kaynak ayırma zorunluğu getiriyoruz. Nüfusu 25 binin altında olup hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelere, sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları en yakın belediyeye götürerek, rehabilite ettirme zorunluluğu da getiriyoruz" dedi.YUNUS PARKLARI YASAKLANIYORÜnal, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklandığını belirterek, "Söz konusu hayvanlar, ev hayvanı satış yerlerinde petshop, katalog ve benzeri görsel bilgilerden seçilebilmek suretiyle, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınabilecek. Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Mevcut işletmeler bakımından, her ne suretle olursa olsun kapasite artırımı yapılması ya da eksilen hayvanların yerine yenilerinin getirilmesi yasaklanmakta" dedi.HAYVANI ÖLDÜRENE 4 YIL HAPİSHayvanlara eziyet, işkence ve cinsel saldırıların TCK kapsamına alındığını kaydeden Ünal, nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini aktardı. Ünal, "Bir hayvan neslini yok eden kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenen folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler hariç hayvan dövüştüren kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası, kurban kesimi gibi kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler, gıda amacı, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişiye 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek" dedi.