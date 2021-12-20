Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kalan Ali Öz, belediye ekiplerince kurtarıldı. Antalya'nın Akseki ilçesinde Süleymaniye köyünde yaşayan Ali Öz, dün obasında hayvanlarını otlattığı sırada kar yağışı hızını artırdı. Otomobiliyle eve gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Akseki Belediyesi ekipleri, otomobiliyle yolda kalan Ali Öz'ü kurtararak evine bıraktı. Ali Öz, Hayvanları otlatıyordum. Karda mahsur kaldım. Akseki Belediyesi ekipleri geldi. Yolları açtı. Teşekkür ediyorum dedi. Belediye ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › HAYVANLARI OTLATIRKEN KARDA MAHSUR KALDI - Son Dakika