- Hayvanları sevenler ve koruma derneğinde horoz dövüşü

- Hayvanları sevenler ve koruma derneğinde horoz dövüşüMersin'de polis, Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneği isimli bir yerde horoz dövüşü organize eden ve oynayan 59 kişiyi suç üstü yakaladıHoroz dövüşü oynayan 55 kişiye Kabahatler Kanunundan 17 bin 600 lira para cezası kesilirken, görevli memurlara mukavemette bulunan 3 şahıs ile dernek başkanına adli işlem yapıldıMERSİN - Mersin'de polis, Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneği isimli bir yerde horoz dövüşü organize eden ve oynayan 59 kişiyi suç üstü yakaladı. Horoz dövüşü oynayan 55 kişiye Kabahatler Kanunundan 17 bin 600 lira para cezası kesilirken, görevli memurlara mukavemette bulunan 3 şahıs ile dernek başkanına adli işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneği isimli bir yerde horoz dövüşüyle kumar oynatıldığının ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bir süre belirlenen adresi izleyerek, dernek içinde horoz dövüşü yaptırıldığını tespit etti. Ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, 28 dövüş horozu, 290 lira para, horoz dövüşü oyununda oyunculara verilen yarısı kullanılmış vaziyette fiş koçanı ele geçirilirken, horoz dövüşü oynayan 55 kişi ve görevli memurlara mukavemette bulunan 3 şahıs ile dernek başkanını gözaltına alındı.Emniyette horoz dövüşü oynayan 55 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 17 bin 600 lira para cezası kesilirken, görevli memurlara mukavemette bulunan 3 şahıs ile dernek başkanına ise adli işlem yapıldı.