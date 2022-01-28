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'HAYVANLARI SOKAĞA KİMİN TERK ETTİĞİ BELİRLENECEK' - Son Dakika

'HAYVANLARI SOKAĞA KİMİN TERK ETTİĞİ BELİRLENECEK'

28.01.2022 19:10

TEKİRDAĞ Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Ahmet Çavdar, yeni kanuna göre sahiplerinin hayvanlarına çip taktırmak zorunda olduğunu belirterek,hayvanları kimin sokağa terk ettiğinin tespit edileceğini söyledi.

TEKİRDAĞ Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Ahmet Çavdar, yeni kanuna göre sahiplerinin hayvanlarına çip taktırmak zorunda olduğunu belirterek,hayvanları kimin sokağa terk ettiğinin tespit edileceğini söyledi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Ahmet Çavdar, yeni çıkarılan kanuna göre sahiplerinin hayvanlarına çip taktırmak zorunda olduğunu söyledi. Çavdar, "Bakım evimizde şuan da 300'e yakın hayvan var. Bunların 70'i tedavi amaçlı burada. Yani çeşitli sebeplerden dolayı, araba çarpması hastalık gibi, çeşitli sebeplerden dolayı burada tedavi görüyor. Geri kalanları da dışarından toplanan tehlike arz ettiği için el konulan alınan hayvanlar var. Ama bir çoğu yine sokağa bırakılıyorlar. Koronavirüs çıktığında bir çok yer kapatılmıştı bizler de kapatıldık ziyarete ve sahiplendirmeye ama biz çalışmalarımıza devam ettik. Şuan da sahiplendirme yine hızlandı ve halkın ilgisi var. Yıllık,400 civarın da hayvan sahiplendire biliyoruz. Onları veterinerlere yönlendiriyoruz çünkü 2022 yılının sonuna kadar süre verildi. Tüm kedi ve köpek sahipleri yıl sonuna kadar çiplemek ve kimliklendirme zorunda kanunen. Artık hayvanlar sokağa kolay bir şekilde atılamayacak. Biz sokakta bu hayvanları başı boş bulduğumuz da çiplerine bakarak onu sokağa kimin attığını tespit edebileceğiz" diye konuştu.

'KANSER HASTALIĞI ARTIYOR'

Veteriner Çavdar, son dönemlerde ayrıca TVT adı verilen dişi ya da erkek köpeklerde çiftleşme ya da direkt temas yoluyla bulaşan ve genellikle genital organlara yerleşen kanser türünün de arttığına dikkat çekti.

Çavdar, "Son dönemler de sıkça karşılaştığımız ki, bizim hayvan bakım evimizde bunlardan dört tane var. TVT dediğimiz kanser türü . Bunu bir çok insan bilmiyor. TVT kanseri hayvanlarda köpeklerde görünen bir tür. Köpeklerden köpeklere çiftleşme yöntemiyle bulaşıyor. Hem dişi, hem de erkek köpeklerde cinsel organlarda üreyen aşırı kanama enfeksiyon ve hayvanlarda ölümle sonuçlanan bir hastalık. Çiftleşme olduğu sürece de bulaşma devam ediyor. Biz belediye ve bakım evinin görevi hayvanları kısırlaştırmak. Biz bu görevi yapmaya devam ettiğimiz sürece zaten bu kanseri engellemiş oluyoruz. Bu anlamda kısırlaştırma bu hastalığın da önüne geçmenin tek yolu. Çünkü sokak hayvanları kısır kalmadığı sürece dışarda üremeye devam ettiği sürece bu kanser yayılmaya devam edecek. Şuanda bu hastalığı taşıyan hayvanlara da biz kemoterapi uyguluyoruz" diye konuştu.

'HAYVANLARI SOKAĞA KİMİN TERK ETTİĞİ BELİRLENECEK'
'HAYVANLARI SOKAĞA KİMİN TERK ETTİĞİ BELİRLENECEK'
'HAYVANLARI SOKAĞA KİMİN TERK ETTİĞİ BELİRLENECEK'

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Çorlu Belediyesi, Ahmet Çavdar, Veteriner, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'HAYVANLARI SOKAĞA KİMİN TERK ETTİĞİ BELİRLENECEK' - Son Dakika
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