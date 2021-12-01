Hayvanları telef olan besicinin yüzü valilik ve hayırseverlerin desteğiyle güldü - Son Dakika

Bayburt'ta çıkan yangında hayvanları telef olan besiciye, Bayburt Valiliği ile hayırseverlerin desteğiyle 10 büyükbaş hayvan hediye edildi.

Merkeze bağlı Genç Osman köyünde 29 Kasım'da çıkan yangında ahır ve traktörü kullanılamaz hale gelen, 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef olan Tuncay Adıgüzel'in mağduriyetinin giderilmesi için Vali Cüneyt Epcim'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda hayırseverlerin de desteğiyle Adıgüzel'e 10 büyükbaş hayvan hediye edildi.

Köye gelerek yangının çıktığı ahırda incelemede bulunan Epcim, Adıgüzel'in bundan sonraki hayatının daha iyi olması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

Adıgüzel'in 10 büyükbaş hayvanının telef olduğunu, traktörünün yandığını belirten Epcim, şöyle konuştu:

"Ekonomik değeri yaklaşık 1,5 milyonluk bir gideri var. Biz elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Sıcağı sıcağına şu anda 10 büyükbaş hayvanı Tuncay kardeşimize veriyoruz. Bu bir hibedir. Normal şartlarda devletin böyle bir ödeneği yok ama bizler Bayburt'taki hayırseverler başta olmak üzere Genç Osman köylüleri bir aradayız ve Tuncay kardeşimizin bundan sonraki hayatının daha iyi olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Vali Epcim, hayırseverlere destekleri için teşekkür ederek, "Ayrıca biz devlet olarak da elimizden gelen gayreti sağlamaya çalışıyoruz. Konudan Tarım ve Orman Bakanlığımızın haberi var. Oradan da birtakım destekler alma gayretlerimiz var, oradan da iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Tuncay Beye ve ailesine vereceğimiz desteklerin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Tuncay Adıgüzel de mağduriyetinin bir bölümünün karşılandığını kaydederek, Vali Epcim ile hayırseverlere teşekkür etti.