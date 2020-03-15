Hayvanları telef olan çiftçinin yüzünü Bakan Bekir Pakdemirli güldürdü - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde çöken ağıldaki 389 küçükbaş hayvanının telef olması nedeniyle devletin ve yardımseverlerin desteğiyle yeniden sürü ve ağıl sahibi olan 22 yaşındaki Şehriban Şipal'in hayvanlarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla yem gönderildi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şipal'in hayvanlarını barındırdığı ağıl, geçen yıl 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde oy kullanmaya gittiği sırada yağışlar nedeniyle çöktü.

Mahalleye döndüğünde ağıldaki 389 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gören Şipal, hayatının en kötü anlarından birini yaşadı. Şipal'e, Sözveren ve çevredeki mahallelerin sakinleri, imece usulüyle topladıkları 200 küçükbaş hayvanı hediye etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de Doğu Anadolu Projesi kapsamında 600 metrekarelik ağıl yaptırdı.

Babasıyla birlikte vatandaşların hediye ettiği koyunlarla geçimini sağlamaya devam eden Şipal'e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sahip çıktı.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde de etkili olan deprem nedeniyle kente gelen Bakan Pakdemirli, Şipal ve babasıyla görüştü.

Pakdemirli, hayvanları için yem desteği talebinde bulunan Şehriban'a hayvancılığa devam etmesi ve kendini geliştirmesi tavsiyesinde bulunarak, gereken tüm desteğin sunulacağı sözünü verdi.

"Ülkeme faydalı bir çiftçi olacağım"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla bir kamyon yemi Şehriban'a teslim etti.

Şehriban Şipal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin ve yardımseverlerin desteğiyle yeniden sürü sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ağılının yıkılmasına rağmen hayvancılıktan vazgeçmediğini dile getiren Şipal, "Ağılımız yıkıldı. Çöken ağılın altında telef olan hayvanları görünce canım çok acıdı. Komşularımız yardımımıza koştu. Devletimiz bize ağıl yaptı. Çevre mahallelerden yardımsever vatandaşlar bize küçükbaş hayvan yardımında bulundu. Bu olayı yaşadığımız günden bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Sürekli bizimle ilgilendiler. Hangi kapıyı çaldıysak bizi geri çevirmedi yetkililer." diye konuştu.

Daha önce de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmeyi çok istediğini ifade eden Şipal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanımızla görüşeceğime ihtimal dahi vermiyordum. Sağ olsun Van ziyaretinde bizimle görüştü, sıkıntılarımızı dinledi. Maddi durumum olmadığı için hayvanlarıma yem alamıyordum. Bu konuda Bakanımızdan yem desteği istedim, hemen bize yardımcı oldu. 1 kamyon yem gönderdiler. Bakanımızdan aldığım güvenle daha çok çalışacağım. Hayvancılığı büyüterek yapmaya devam edeceğim. Ekonomimizin gelişmesine katkı sunmak istiyorum. Hayvanlardan elde ettiğim yoğurdu, sütü ve eti pazara sunarak ülkeme faydalı bir çiftçi olacağım."

Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ise ağılın çökmesi sonucu 389 küçükbaş hayvanı telef olan Şehriban Şipal'in yüzünü daha önce devlet ve milletin desteğiyle güldürdüklerini belirtti.

Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Hakan, "24 Şubat'ta Tarım ve Orman Bakanımız ilimize geldi. Şehriban Şipal, Bakanımızdan yem talebinde bulundu. Bakanımızın talimatıyla Şipal'in hayvanları için yem getirdik. Devlet olarak her zaman üreticilerimizin, halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.