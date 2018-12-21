Hayvanları Telef Olunca Çareyi Nöbet Tutmakta Buldu

Antalya'da küçükbaş hayvanları telef olan besici, büyükbaş hayvanları için balyalarla kurduğu kulübede nöbet tutuyor.

Antalya'da küçükbaş hayvanları telef olan besici, büyükbaş hayvanları için balyalarla kurduğu kulübede nöbet tutuyor.



Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde besicilik yapan Necati Avcı, iki gün önce 11 koyununun bulunduğu ahıra gittiğinde 6 koyununu parçalanmış halde buldu.



Beş koyunu da kaybolan Avcı, aynı bölgede beslediği büyükbaş hayvanların da zarar görmemesi için balyalardan kulübe yaptı.



Merdiven yardımıyla kulübeye çıkan Avcı ve çalışanları, her gece av tüfeğiyle nöbet tutuyor. Üzerine örttükleri halıyla da soğuktan korunup, kamufle olmaya çalışıyorlar.



Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün önce koyunlarını parçalanmış halde bulduğunu dile getirdi.



Kendi imkanlarıyla çürümeye başlayan koyunları gömdüklerini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:



"Kurbanlık yetiştiriyorum. Sabah geldik koyunlar ölmüş. Şehir merkezinde oturuyoruz, koyunlarımı bir şey parçalamış, tedirginim. Onun için her gün sırasıyla nöbet tutuyoruz. Büyükbaş hayvanlarım, buzağılarım da var. Ne olduğunu bilemeyince tereddüt ediyorum, çalışan arkadaşlarla sırasıyla geceleri tüfekle nöbet tutuyoruz."



Saman balyalarının üstünde üzerine halı örterek av tüfeğiyle nöbet tuttuklarını dile getiren Avcı, kurbanlık 40-50 küçükbaş hayvan alacağını ancak tedirgin olduğunu söyledi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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