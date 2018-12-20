Hayvanlarımıza Yönelik Şiddetin Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz"
11 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamele yaptığı papağanın ölmesi konusunda, "Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, TV
yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamele yaptığı papağanın ölmesi konusunda, "Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Özdemir'in kötü muamelede bulunarak, bu görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Veteriner Fakültesinde tedavi ediliyordu.
Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi, kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler bulunan papağan, uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:50 Kaynak: AA
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