Hayvanların Açlık ve Bakımsızlıktan Öldüğü İddiası
1 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ndeki hayvanların açlık ve bakımsızlıktan öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ndeki hayvanların açlık ve bakımsızlıktan öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer
, yazılı açıklamasında, dün bazı yayın organlarında Adapazarı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
bünyesindeki Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ndeki hayvanların açlık ve bakımsızlıktan öldüğü şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını belirtti.
Araştırmalar sonucunda bahsi geçen köpeklerin doğal sebeplerden yaşamını yitirdiğinin anlaşıldığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:
"Görevlilerimiz tarafından günlük kontrollerin eksiksiz yapıldığı bakımevinde, her türlü bulaşıcı salgın hastalıklara ve diğer olumsuzluklara karşı tüm tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bilinmelidir ki belediyemize ait bakımevinde hasta, düşkün ve sahipsiz hayvanlar da toplanarak tedavi amaçlı barındırılmaktadır. Dolayısıyla dönem dönem hastalıktan ve güçten düşmüş olan hayvanlar, veteriner hekimlerimiz tarafından yapılan tüm tedavilere cevap veremeyerek yaşamlarını yitirebilmektedir. İlgili kurumlarca sürekli denetlenen Geçici Sokak Hayvanları Bakımevimiz ile ilgili söz konusu haberlerin maksatlı olduğu ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek adına hedefe konulmak istendiği çok açıktır."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:59 Kaynak: AA
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