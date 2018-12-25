Hayvanların İçme Suyu Rüzgar Gülünden Sağlanıyor
1 saat önce
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam'ın Ovayurt ve Apa mahallelerindeki meralara 2 rüzgar gülü inşa etti.
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam
'ın Ovayurt ve Apa mahallelerindeki meralara 2 rüzgar gülü inşa etti. Rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılan kaynak sularıyla büyükbaş ve küçükbaşların sulaması yapılıyor. Denizli
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Acıpayam ilçesinin Ovayurt ve Apa mahallelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir yatırıma imza attı. Toplam 200 hayvansal işletmenin bulunduğu Ovayurt ve Apa mahallelerindeki üreticilerin isteği üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi, çayır meralarına hayvanların sulaması için rüzgar gülü inşa etti. Rüzgar gülleri yer altı sularının rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılarak hayvanların sulamasında kullanılmaya başlandı. Bölgede yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığına destek için kullanılmaz hale gelen eskilerinin yerine yeniden yapılan rüzgar güllerinin üreticilere büyük fayda sağladığı ifade edildi.
- Denizli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:32 Kaynak: DHA
Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Hayvan Fosili Bulundu
Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık
Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı