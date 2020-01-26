Hayvanların karla mücadelesi - Son Dakika
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Hayvanların karla mücadelesi

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür süren kar yağışının ardından insanlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür süren kar yağışının ardından insanlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı.


Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışından hayvanlar da etkilendi. Kara saplanan iki horoz ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde kar yığınlarının arasında ilerlemeye çalışan hayvanların görüntüsü kameralara yansıdı. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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