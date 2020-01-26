Hayvanların karla mücadelesi - Son Dakika

Hayvanların karla mücadelesi
6 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür süren kar yağışının ardından insanlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür süren kar yağışının ardından insanlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı.
Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışından hayvanlar da etkilendi. Kara saplanan iki horoz ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde kar yığınlarının arasında ilerlemeye çalışan hayvanların görüntüsü kameralara yansıdı. - ŞIRNAK
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