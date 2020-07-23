Hayvanların kesimine vatandaş alınmayacak, etler paketlenip teslim edilecek - Son Dakika

Hayvanların kesimine vatandaş alınmayacak, etler paketlenip teslim edilecek

SAKARYA'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kesimhanelerde pandemi kurallarına göre hazırlıklar başladı.

SAKARYA'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kesimhanelerde pandemi kurallarına göre hazırlıklar başladı. Sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına kesim alanlarına vatandaşlar alınmayacak, parçalama ve paketleme sonrası etler teslim edilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim alanları hazırlıklarını yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kesimhane alanlarına az sayıda kişi randevu yöntemiyle çağırılacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak. Kesim alanlarına vatandaşlar alınmayacak, kurban hissedarlarının tesislerdeki parçalama işlemlerine de müdahil olamayacak, paketlenen etler vatandaşlara verilecek. Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki besi çiftliğine ait kurbanlık satış noktası ve kesimhane tesisi ortaklarından Muhammet Kurtuluş, "

Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki besi çiftliğine ait kurbanlık satış noktası ve kesimhane tesisi ortaklarından Muhammet Kurtuluş, " İlçe Tarım Müdürlüğü ve Müftülüğümüzün bildirdiği kurallara uyarak, kapıda ateş ölçerek, dezenfektan ve maske dağıtımı yaparak kesim yapacağız. Müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi koruyacağız, kesim alanına müşterilerimizi alıp vekalet aldıktan sonra dışarı çıkartacağız ve bekleme noktasına alacağız. İçerde kesilen kurban parçalama alanında parçalanıp hisseleri yapıldıktan sonra poşetlenecek. Kura çekilerek sahiplerine teslim edilecek. Kasaplarımızın hepsinin koronavirüs testleri de yapıldı. Yine bayram sabahında da içeri girerken ateşleri ölçülecek, maskeleri ve eldivenleri verilecek. Bu şekilde kesim yapılacak" dedi. Kurdukları sistemle yerde kesildikten sonra kurbanlığın parçalama alanına kadar elektrikli sistemle taşınacağını belirten Kurtuluş, "Hayvan yerde kesildikten sonra elektrikli sistemle havaya kaldırılacak, burada derisi soyulduktan sonra parçalamaya gidecek. Burada hayvana verilen numara ile hayvan sahibi ya da hisse sahipleri kendi hayvanlarını görecek. Parçalama sonrasında özel hazırlanan kantarla hisse sayısı kadar ayrı tartılara koyulacak. Etler hisse sahiplerine paketlenerek verilecek" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili

Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak

Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü

Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı

Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti

İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti

Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi