Hayvanların korunmasına dair talepler Meclis gündeminde
2 gün önce
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü yaklaşırken, Meclis’te hayvan haklarını yasama süreçlerine daha etkin şekilde dahil etmek üzere girişimler hız kazanıyor.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü yaklaşırken, Meclis'te hayvan haklarını yasama süreçlerine daha etkin şekilde dahil etmek üzere girişimler hız kazanıyor.
Çarşamba günü toplanan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun hayvan haklarına ilişkin raporu son şeklini alıyor; yasa koyuculara yönelik sorun tespiti ve öneriler şeklinde hazırlanan raporun Ekim ayı içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması ve bu raporun yasal değişikliklere zemin hazırlaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01
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