Üye Girişi
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3) - Son Dakika

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)

09.07.2021 02:02

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni suç ve cezalar belirlenecek. Buna göre, nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak.

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişiye, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.

Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

Hayvanları dövüştürene 2 yıla kadar hapis

Hayvanları dövüştüren kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak; bu suç birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Bu suç veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak ya da onları korumakla görevlendirilen kişilerce işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.

Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere, bu suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlanacak. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğinde olacak. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılacak.

Belirtilen suçların başka bir kişi tarafından sahipli hayvana karşı işlenmesi halinde hayvan sahibinin şikayeti üzerine de soruşturma yapılacak.

El konulan kedi ve köpekler ile Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

Rehabilite edilen hayvanlar, veri tabanına kaydedilecek

Yasayla belediyelere hayvanların korunması ve bakımında yeni sorumluluklar verilecek.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için hayvan bakımevleri kuracak.

Bu hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.

Rehabilite edilen hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan veri tabanına kaydedilecek.

Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esas olacak.

Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilecek. Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kapsamdaki köpeklerin kısırlaştırılmasına her türlü yardımda bulunacak.

Kara ve su sirkleri ile yunus parkları yasaklanacak

Kanunla hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Mevcut işletmeler ise herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama ya da artırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemeyecek, üretim yapamayacak, Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmadan işletme hakkını devredemeyecek. Mevcut işletmelere tasfiye için 10 yıl süre tanınacak.

Bu işletmelerin hayvanların etolojisine uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak kriterler, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Burada belirtilen yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına 25 bin lira idari para cezası verilecek.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa türlerinin satışını yapanlara 11 bin lira ceza

Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak düzenleme yürürlüğe koyuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca bu hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

Belirtilen hayvanları sahiplenmiş olanlardan, bu madde hükmü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında idari yaptırım uygulanmayacak.

Kısırlaştırma işlemi için daha önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenecek. Bu hayvanların ölümü halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca bilgi verilecek ve kayıttan düşürülecek.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Aykırı hareket edenlere, 11 bin lira idari para cezası verilecek. Yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası ile birlikte hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilecek. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, teslim edilen bu hayvanları kabul etmek zorunda olacak.

Hayvan bakımevlerinin en geç kurulma tarihleri

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2022, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevlerini kuracak.

Belediyeler, 3 yıl süreyle hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayıracak. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanacak.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022'ye kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

Hayvanların korunması ve refahı için yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi amaçlanıyor. Buna göre medya hizmet sağlayıcıları zorunlu yayınlarında bu konuya da yer verecek.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, müzakerelerin tamamlanmasının ardından 13 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

(Bitti)

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)

Para Cezası, Türkiye, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3) - Son Dakika


Son Dakika

Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu 08:22 Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti 06:43 Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti Son dakika! Hayvanları Koruma Yasası, TBMM'de kabul edildi! Hayvana tecavüz eden, artık suç işlemiş sayılacak 01:29 Son dakika! Hayvanları Koruma Yasası, TBMM'de kabul edildi! Hayvana tecavüz eden, artık suç işlemiş sayılacak
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli, voleybolcu Derya Çayırgan ile yakalandı 00:06 Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli, voleybolcu Derya Çayırgan ile yakalandı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı 20:54 Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş         
09:15
4. Yargı Paketi'ndeki çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlara 4. Yargı Paketi'ndeki çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlara "somut delil aranma şartı" büyük tartışma yarattı         
08:22
BioNTech, üçüncü doz korona aşısı izni için FDA'ya başvuracak BioNTech, üçüncü doz korona aşısı izni için FDA'ya başvuracak         
02:52
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı         
00:03
Survivor'da skandal Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti         
22:00
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu         
12:12
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 09:32:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement