Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi

23.07.2022 14:16
Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi

Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak: "2022 yılının başından beri 400 bin ziyaretçi ağırladık" Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, bahçede...

Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak:

"2022 yılının başından beri 400 bin ziyaretçi ağırladık"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, bahçede bulunan hayvanlar da sıcak havalarda görevliler tarafından hazırlanan buz kokteylleri ile serinliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde, sıcaktan bunalan hayvanlar için buz kokteylleri hazırlanıyor. Hayvanların, hem buz kokteylleri ile hem de alanlarında bulunan fıskiyeler ile serinlemeleri sağlanıyor. Pandeminin ardından ziyaretçi sayısında yoğunluk olduğunu söyleyen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, 2022 yılının başından beri 400 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesinde 153 türden bin 600 hayvanın barındığını söyleyen Burhanettin Bacak, "Pandemi yasakları kalktıktan sonra açıldı hayvanat bahçemiz ve ziyaretçi sayımızda bir yoğunluk da oldu. 2022 yılının başından bugüne kadar 400 bin ziyaretçi hayvanat bahçemizi ziyaret etti. Biliyorsunuz ki Kayseri karasal iklime sahip bir memleket. Burada da sıcaklıkla 35-40 dereceye kadar çıkabiliyor. Bazı hayvanlar da aşırı sıcaklara dayanamayabiliyor. Bunun için de hayvanlarımıza buzlu kokteyller veya barınaklarındaki fıskiye sulama sistemini çalıştırarak serinletmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu hayvanların yaşan konforlarını arttırmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık olarak 153 türen bin 600 hayvanımızı barındırıyoruz. Burası Türkiye'nin 3. büyük hayvanat bahçesi. Genelde ziyaretçilerimizle birlikte çocuklar da geliyorlar ve yeni doğmuş hayvanlar veya yeni gelen hayvanlara yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlarımızın gelip burayı gezip görmesini istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 14:16:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvanların sıcak havada 'buz kokteyli' keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement