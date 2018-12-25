Son Dakika Haberleri: Hayvanların Sulanması İçin Meraya Rüzgar Gülü Kuruldu

Hayvanların Sulanması İçin Meraya Rüzgar Gülü Kuruldu

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam'da hayvanların sulanmasında kullanılması için meralara rüzgar gülü inşa etti.

Hayvanların Sulanması İçin Meraya Rüzgar Gülü Kuruldu, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam'da hayvanların sulanmasında kullanılması için meralara rüzgar gülü inşa etti.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 200 hayvansal işletme bulunan ilçeye bağlı Ovayurt ve Apa mahallelerindeki vatandaşların talebi üzerine meralardaki su ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Hayvan üreticiliği yapan vatandaşların isteği ile meralarda hayvanların sulanması için rüzgar gülü inşa eden belediye, yer altı sularının rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılarak hayvanların sulanmasına imkan sağladı.

Bölgede besicilik yapan büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri, çayır ve meralarda hayvanların sulanması için kurulan rüzgar güllerinin işlerini kolaylaştırdığını ve fayda sağladığını belirterek, yatırım için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:18 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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