Hayvanların ücretsiz aşılanması için protokol (2) - Son Dakika

'E-TARIM STRATEJİSİ' TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Konferans Salonu'nda 'Tarım 4.0' kapsamında ele alınan 'E-Tarım Stratejisi' için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Programda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik ve davetliler yer aldı. Bakan Pakdemirli, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün teknik ve finansman desteği ile bakanlık koordinasyonunda yürütülen 'Ulusal E-Tarım Stratejisinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi' projesi kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Pakdemirli, Türkiye'nin 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapan, geniş biyoçeşitliliğe sahip nadir ülkelerden olduğunu söyleyerek, "Avrupa'da 57,4 milyon küçükbaşla 1'inci sırada, 18,3 milyon büyükbaşla 1'inci sırada, süt üretiminde ise 3'üncü sıradayız. Birtakım ideolojik tipler çıkıyor, 'Türkiye kendi kendine yeterli değil.' Arkadaşlar, 7 milyar 200 milyon dolarlık ihracat fazlası veren bir ülke kendi kendine yeterli değilse, buna hangi ideolojiyle bakmak lazım bilemiyorum" dedi.

'ÜRETEN KESİMİN MORALİNİ BOZMAYA HAKKIMIZ YOK'Bakan Pakdemirli, rakamlarla ve istatistikle konuştuğunu belirterek, "Bunlar konuşurken hep ideolojileri ile saplandıkları ve bağlandıkları ideolojileri ile konuşuyorlar. Türkiye'de üreten kesimin moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Türkiye'de bizim tek bir şeye ihtiyacımız var. Türk çiftçisine, Türk müteşebbislerine mutlaka müteşekkir olmamız lazım. Yani net ihracatçı konumunda olduğumuz aşikar ancak geleceği çok daha iyi planlamamız gerektiğini de biliyoruz. Dünya ile rekabet edebilmek için; tarımımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyacak yatırımları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'TARIM 4.0'IN 3 ANA AMACI VAR'Bakan Pakdemirli, Türkiye'yi tarımsal üretimde hak ettiği yere çıkarmak için sadece ekmek, biçmek ve hasat etmenin yetmediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimi hem daha verimli hale getirmemiz hem de tarımsal teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da yolu; Tarım 4.0'da, Akıllı Tarım uygulamalarına öncelik vermektir. Peki, Akıllı tarım uygulamaları nedir ve hangi faydaları sağlar? Şöyle bir düşünün; insansız traktörlerle sürülen bir tarla, sensörlerle bitkilerin gelişiminin takibi, tüm verilerin bulut üzerinde saklanıp kullanılması, artırılmış gerçeklik kullanılarak yapılan verimlilik senaryoları, dron ile bitkilerin ilaçlanması ve tüm makinelerin ve sistemlerin birbirleriyle haberleşerek uyumlu ve bir orkestra edasında görevlerini yürütmesi. İşte bu tablo, bizim Tarım 4.0'ı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Tarım 4.0 yaklaşımını tarım sistemlerine entegre etmek, bu politika alanının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Topraktan çatala tüm süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarım sektörüne entegrasyonunu odağına alan bir yaklaşım olan Tarım 4.0'ın 3 ana amacı vardır. Bunlar; maliyetleri düşürmek ve verimi artırmak, alan veya hayvanı en küçük ölçekte yönetmek, beklentiye veya pazara uygun üretim yapmaktır. Tarım 4.0 kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi belgesi bu açıdan son derece önemli. FAO tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen bu belge; Bakanlığımızın her biriminden uzmanlarımızın ve ilgili tarafların en yetkili 46 kişisinin katılımı ile 1,5 yılda üretilmiş ulusal 5 yıllık bir yol haritası. Çalışma boyunca 7 atölye çalışması yapılmış ve başlangıçta Tarım 4.0 kapsamında üzerinde çalışılması gereken 113 adet zorluk tespit edilmiştir. İnanıyoruz ki dijitalleşme zaman ve işgücünde tasarruf sağlayacak, verimliliği üretim ve pazarlamada performansı artıracaktır."