Hayvanların üreme alanını yakan yabancı uyrukluya gözaltı
1 saat önce
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesinde yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe verdiği gerekçesiyle yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakalayıp, jandarmaya teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri, Aydın
'ın Didim
ilçesinde yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe verdiği gerekçesiyle yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakalayıp, jandarmaya teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
Aydın Şubesi ekipleri bu sabah, Didim'in Kırıkiçi mevkiinde koruma ve kontrol görevi yaptı. Bölgedeki çalışmalar sürerken, yaban hayvanlarının üreme ve yaşama alanı olan makilik alanın yakıldığı fark edildi. Ekipler yangını söndürürken, olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında, 4915 sayılı Kava Acılığı Kanunu'nun 4. maddesinde geçen 'Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez' maddesine muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra, jandarma ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. Şüphelinin, jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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