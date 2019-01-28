Hayvanlarına Bakmak İçin Gittiği Ormanda Ölü Bulundu
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, hayvanlarına bakmak için ormanlık alana giden Recep Karaca (54), ölü bulundu.
ZONGULDAK'ın Çaycuma
ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, hayvanlarına bakmak için ormanlık alana giden Recep Karaca
(54), ölü bulundu.
Koramanlar köyünde oturan Recep Karaca, dün akşam ormanlık alandaki hayvanlarına bakmak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi ve köylüler, Recep Karaca'yı bulmak için ormanlık alana giderek, arama çalışması başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Karaca'nın cesedi, bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. Cesedi, Çaycuma Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan Recep Karaca'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. - Çaycumazonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:47 Kaynak: DHA
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