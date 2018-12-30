Son Dakika Haberleri: Hayvanlarına Yem Götüren Vatandaşın "Kurtla" Karşılaştığı Anlar Kamerada

Hayvanlarına Yem Götüren Vatandaşın "Kurtla" Karşılaştığı Anlar Kamerada

1 saat önce

Hayvanlarına yem götüren vatandaşın "kurtla" karşılaştığı anlar kameradaHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı Köyünde yaşayan Nuri Kartal isimli vatandaş, hayvanlarına yem götürdüğü sırada kurtla karşılaştığı anı cep telefonuna kaydetti.

Hayvanlarına yem götüren vatandaşın "kurtla" karşılaştığı anlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı Köyünde yaşayan Nuri Kartal isimli vatandaş, hayvanlarına yem götürdüğü sırada kurtla karşılaştığı anı cep telefonuna kaydetti.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyünde ikamet eden Nuri Kartal, kurtla karşılaştığı o anı cep telefonuna kaydettiğini ifade ederek, "Her sene olduğu gibi bu senede kar yağışının ardından aç kalan kurtlar, yerleşim merkezlerine geliyorlar. Normalde biz kurtlara, ayılara çok sık rastlarız ama bu sefer olmadığı bir anda çıkması bizi korkuttu. Kurtlar aç olmasa şehre ya da köy meydanına gelmezler. Belli ki aç kalmışlar. Bende tam hayvanlarıma ot götürmeye çalışırken önüme çıktı. Allah'tan elimde sopam vardı. Çok korkmuştum ama tüm cesaretimi toplayarak bana saldırmadan ben kartopu ve sopamla kovaladım ve o anı cep telefonuma kaydettim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:59 Kaynak: İHA

Yüksekova, Kartal, 3. Sayfa, Güncel
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