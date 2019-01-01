Hayvanlarına Yem Vermeye Gitti, Ölü Bulundu
48 dakika önce
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz (52), ölü bulundu.
KAYSERİ'nin Akkışla
ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz
(52), ölü bulundu.
Olay, Akkışla ilçesi Ortaköy
Mahallesi'nde meydana geldi. Evden hayvanlarına yem vermek için çıkan çiftçi Doğan Karadeniz, yerde hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan Karadeniz'in cansız bedeni, otopsi için Akkışla Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Karadeniz'in ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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