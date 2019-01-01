Son Dakika Haberleri: Hayvanlarına Yem Vermeye Gitti, Ölü Bulundu

Hayvanlarına Yem Vermeye Gitti, Ölü Bulundu

48 dakika önce

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz (52), ölü bulundu.

Hayvanlarına Yem Vermeye Gitti, Ölü Bulundu, System.String[]
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz (52), ölü bulundu.

Olay, Akkışla ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evden hayvanlarına yem vermek için çıkan çiftçi Doğan Karadeniz, yerde hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan Karadeniz'in cansız bedeni, otopsi için Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karadeniz'in ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Kayseri, Akkışla, Karadeniz, Güncel
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