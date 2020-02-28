Hayvanlarını beslemek için girdiği ahırda duvardan düşüp öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanlarını beslemek için girdiği ahırda duvardan düşüp öldü - Son Dakika

Hayvanlarını beslemek için girdiği ahırda duvardan düşüp öldü

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gülizar Değer (72), ahırda ölü bulundu.

Hayvanlarını beslemek için girdiği ahırda duvardan düşüp öldü, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gülizar Değer (72), ahırda ölü bulundu. Değer'in hayvanlarına yem vermek için girdiği ahırda, 1 metre yükseklikteki duvardan düşüp, öldüğü belirlendi.

Nazilli'nin Yazırlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gülizar Değer'den 2 gündür haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde yaşlı kadının evine geldi. Evde olmayan kadını çevrede aramaya başladı. Aramalar sırasında girilen ahırda, Gülizar Değer hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Değer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, Değer'in 1'i büyükbaş 6 hayvanına yem vermek için girdiği ahırda, çıktığı 1 metre yükseklikteki duvardan düşüp yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gülizar Değer'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, morga gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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