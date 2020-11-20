Hayvanlarını çek karşılığı dolandırıcılara kaptıran 30 besicinin ahırları boş kaldı - Son Dakika

Hayvanlarını çek karşılığı dolandırıcılara kaptıran 30 besicinin ahırları boş kaldı

Sahte çek ile hem dolandırdılar hem de tehdit ettiler

Besiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım bekliyor

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 30 besiciden 810 büyükbaş hayvanını sahte çek ve senetle alarak dolandırdığı iddia edilen şahıs medyada çıkan haberlerden sonra hayvan sahiplerini hakaret ve tehdit ediyor. Hayvanlarını dolandırıcılara kaptıran besiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyor.

İddiaya göre, 5 yıldır bölge çiftçisinden canlı hayvan satın alan ve bugüne kadar besicilerin parasını ödemekte sorun yaşamayan Y.B., son olarak 810 büyükbaş hayvanı senet ve çek ile satın aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bölge çiftçisinin güvenini kazanan Y.B., Şenkaya ilçesinde 30 çiftçiden 810 adet büyükbaş hayvan alıp karşılığında vadeli çek ve senet verdi. Büyükbaş hayvanların yaklaşık değerinin 4,5 milyon lira olduğunu dile getiren çiftçiler, senetlerin ve çeklerin günü geldiğinde paralarını almak için bankaya gittiklerinde çek ve senetlerin karşılıksız olduğunu öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Ardından seslerini medya aracılığı ile duyurmaya çalışan besicileri hayvanları alan Y.B hakaret ve tehditler etmeye başladı. 810 büyükbaş hayvanını dolandırıcılara kaptıran besicilerin ahırlarında ise sadece birkaç tavuk kaldı.

Besici Mustafa Yıldız 30 besici arkadaşla birlikte Y.B ye hayvanlarını verdiklerini ifade ederek, "Paramızı geçen yıl dokuzuncu ayda verecekti on birinci ay oldu daha bir ödeme yapılmadı. Ayrıca mahkemeye verdik. Mahkemeden henüz bir sonuç alamadık. Ben Mart ayında polise dilekçe ile başvurdum sekiz ay sonra bana mesaj geldi adli mercilere iletildi diye. Bir suç duyurusuna sekiz ay sonra cevap mı gelir bu nasıl iştir. Ahırımı görüyorsunuz bomboş, ahırda elimde kalan 4-5 tane tavuk horoz var. Devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan, Tarım Bakanımızdan yardım istiyoruz. Besici arkadaşlarımın mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor en azından suçlular, suçsuzlar gibi caddelerde rahatça gezmemeli cezalarını çekmelidir. Bizimde içimize su serpmiş olurlar biz mağduruz adam hem suçlu hem de güçlü. Facebookda insanlara hakaret ediyorlar" dedi.

Besici Sebahattin Bilanik, "Ben Y.B.'ye 108 tane hayvan verdim. Tam iki yıl oldu ödemedi. Bu şahıs Şenkaya'dan ve mahallelerinden 810 tane büyükbaş hayvan götürdü. Bunlar bir dolandırıcı, bir çete. Şenkaya dışında Horasan ilçesinden de hayvan götürmüşler. Bunları sonradan öğrendik, bunlar tam çeteler. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızdan yardım bekliyoruz. Biz çok mağduruz, bunlar İstanbul'da hayvanlara sahte küpe takıyorlarmış" dedi.

Besici Mahir Bilen de, "Ben 57 adet büyükbaş hayvan verdim Y.B ye ve kardeşlerine. Bu şahıslardan 400 bin lira alacağım var ama alamıyoruz. Nereye başvurduysak hiç bir sonuç alamadık. Medya aracılığı sesimizi duyurmak paramızı istediğimizde bizi şahıslar tehdit ediyorlar. Biz kime başvuralım kimse bizim derdimize çare olmuyor. Lütfen bize yardım edin bizim dayanacak gücümüz kalmadı, ekmek alacak paramız dahi yok. Lütfen devlet büyüklerimiz bize yardım etsin. Özellikle Tarım Bakanımızdan rica ediyorum çiftçinin durumunu görüyorsunuz birde böyle dolandırıcılarla uğraşmayalım şahıslar cezalarını çekmelidirler. Bizim gidecek başka hiç bir yerimiz yok" şeklinde konuştu.

Besici Kasım Bilenik ise, "Bende Y.B ye hayvanlarımı sattım mağduriyetimizi medya aracılığı ile duyurmaya çalıştığımız için Y.B ve kardeşleri Whatsapp ve Facebokdan bize hakaret ediyor, videolar çekip tehdit ediyor. Bunların hepsini biz suç duyurusunda bulunduk. Geçen haberlerde yardım istedik kimse yanlış anlamasın kimseden bağış falan istemiyoruz. Sadece verdiğimiz hayvanların paralarını geri almak için yardım istiyoruz. Ayrıca suçlular cezalarını çeksinler istiyoruz, çek ve senetlerin günü geldiğinde hemen mal varlıklarını başkalarının üzerine devrediyorlar. Bu işler bu kadar kolay mı Serdar Yıldız kim 2,5 milyon çek dağıtmış bankalar bu çeklerin neden arkasında durmuyorlar" diye konuştu.