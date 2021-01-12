Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu - Son Dakika

Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu

12.01.2021 11:42

Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu Ağrı'da yaşayan Orhan Doğan, ahırda besledikleri ineklerini eksi 25 dereceyi bulan soğuklardan koruyabilmek için ahıra soba kurdu.

Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu

AĞRI - Ağrı'da yaşayan Orhan Doğan, ahırda besledikleri ineklerini eksi 25 dereceyi bulan soğuklardan koruyabilmek için ahıra soba kurdu.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesinin ardından, vatandaşlar hayvanlarını soğuktan koruyabilmek için farklı yöntemler kullanıyor. Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde yaşayan Orhan Doğan ise hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak amacıyla ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde bulunan ahıra soba kurdu.

"Hayvanlar üşümesin diye erkenden gelip sobayı yakıyorum"

Kış mevsimin Ağrı'da çok sert geçtiğini ve eksi 25 dereceleri bulan soğuklardan hayvanlarını korumak amacıyla günün erken saatlerinde uyanıp ahıra kurdukları sobayı yaktığını söyleyen Orhan Doğan, "Kendi hayvanlarımıza bakıyoruz. Hava çok soğuk oluyor. Eksi 25 derecelere kadar düşüyor. Ahıra bir bölme koyduk. Ben bu kısımda soba yakıyorum. Sabah 6 buçuk gibi geliyorum ahıra. Gece çok soğuk oluyor. Hayvanlar üşümesin diye erkenden gelip sobayı yakıyorum. Sonra saman falan veriyorum hayvanlara" ifadelerini kullandı.

Korona virüs nedeniyle okulların yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından harçlıklarıyla buzağı aldığını dile getiren Orhan Doğan, " Yaklaşık bir yıldır pandemi nedeniyle okula gidemiyoruz. Ben de kendi biriktirdiğim harçlıklarımla bir buzağıyı aldım" dedi.

Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu
Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu
Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu
Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu

Orhan Doğan, Ağrı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hayvanlarını dondurucu soğuklardan korumak için ahıra soba kurdu - Son Dakika


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