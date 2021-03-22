Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulaması - Son Dakika

Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulaması

22.03.2021 12:27
Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulaması, System.String[]

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulamasının getirildiğini açıkladı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulamasının getirildiğini açıkladı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun; hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımlarla ilgili 36. maddesinde, 20 Mart 2021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliği ile bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan yetiştiricilerini uyardı.

İbrahim Sağlam, değişiklik hakkında şu bilgileri aktardı:

"- 'Hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayanlar için hayvan sahiplerine 500 Türk Lirası idari para cezası verilir' uygulaması kaldırılarak yerine 'Hayvan sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 50 Türk Lirası, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 5 Türk Lirası, diğer hayvan türleri için hayvan başına 50 Türk Lirası, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine işletme başına 200 Türk Lirası idari para cezası verilir' hükmü getirilmiştir.

'Bu hayvanlar tanımlanarak karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. Hayvan sahiplerine bu fıkranın (f) bendi gereği ayrıca idari para cezası uygulanmaz' hükmü getirilmiştir.

'Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması halinde tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir' hükmünden 'Gebe olanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar' hariç tutulmuştur. Bu hayvanlar için 'sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir' hükmü getirilmiştir.

'Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanır. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanır. İmha ve itlaf halinde Bakanlıkça herhangi bir tazminat ödenmez' hükmü getirilmiştir."

Sağlam, tüm hayvan yetiştiricilerinin ilgili kanun değişikliğine riayet etmelerini temenni ettiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulaması
Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulaması

İbrahim Sağlam, Karantina, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 'hayvan başına ceza' uygulaması - Son Dakika Ekonomi


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