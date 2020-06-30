Hayvanlarını "koyun banyosu" ile kenelerden arındırıyorlar - Son Dakika

Hayvanlarını "koyun banyosu" ile kenelerden arındırıyorlar

Yozgat'ta besiciler, kenelerle mücadele amacıyla küçükbaş hayvanları ilaçlı suyla yıkıyor.

Yozgat'ta besiciler, kenelerle mücadele amacıyla küçükbaş hayvanları ilaçlı suyla yıkıyor.

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Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyü muhtarlığınca hazırlanan "Koyun Banyosu Projesi", Sorgun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle hayata geçirildi.

Proje kapsamında köydeki küçükbaş hayvanlar, ilaçlı suyla doldurulan özel tasarlanmış havuza girerek, keneler ile parazitlerden temizleniyor.

Sorgun Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının artması nedeniyle bazı önlemler aldıklarını söyledi.

Külhüyük köyünde Koyun Banyosu Projesi kapsamında bir sistem kurulduğunu belirten Canbolat, "Sistem, hayvanların içi dış parazitlere karşı mücadelesinde kullanılıyor. Kene, hayvanlarda yüzde 15 ile 30 oranında verim kaybına yol açıyor. Kurduğumuz sistemle hayvanlar hem iç hem dış parazitlerden kurtuluyor ayrıca kuyruk altı, koltuk altı ve tırnak hastalıklarına karşı da dezenfekte ediliyor." dedi.

Canbolat, yünleri kırkıldıktan sonra ilaçlı suya giren hayvanların parazitlerden kurtulduğunu anlattı.

KKKA hastalığını taşıyan kenelerin, koyunlar ve sığırlara tutunduğunu aktaran Canbolat, "Koyunlardaki keneyle havuzda yıkama yaparak mücadele ediyoruz. Büyükbaş hayvanlarda ise üzerilerine dökülen solüsyonla mücadele yapılıyor." diye konuştu.

"Diğer ilçelerde de yaygınlaştıracağız"

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hayvancılık Uzmanı İrfan Özcan da modern koyunculukta hayvanların senede iki defa banyo yapması gerektiğini dile getirdi.

Sorgun'da uyguladıkları projeyi diğer ilçelerde de yaygınlaştırmak istediklerini belirten Özcan, "Hayvanlar parazitlerden kurtulmak için çok enerji kaybediyorlar. Sorgun'da pilot olarak bu projeyi uyguladık. Diğer ilçelerde de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Külhüyük köyü muhtarı Nebi Özbek ise son zamanlarda kene vakalarının arttığına dikkati çekti.

Kenenin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Özbek, "Koyunlarımızı ilaçlamak için koyun banyo havuzu yaptırdık. Hem insanların hem de hayvanların sağlığını korumaya çalışıyoruz." dedi.

Özbek, ilk defa bu yıl, yıkadıkları koyunları havuzdan geçirmekte zorlandıklarını sözlerine ekledi.

Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanlarını 'koyun banyosu' ile kenelerden arındırıyorlar - Son Dakika

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