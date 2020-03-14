Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı - Son Dakika

Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bu yıl kış mevsiminin yoğun kar yağışlı ve sert geçmesi, besicileri mağdur etti.

Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bu yıl kış mevsiminin yoğun kar yağışlı ve sert geçmesi, besicileri mağdur etti. Besiciler, stoklarının tükendiğini, hayvanlarının yem ve ot ihtiyacını yüksek fiyatlarla karşılamaya başladıklarını söyledi.

Yüksekova ve bağlı köylerinde yaşayanlar, bu yıl son yılların en çetin kışını yaşadı. Kış ayları boyunca kar kalınlığının 1,5 metreyi aşması ve halen kırsal alanların kar altında bulunması özellikle besicilere zor günler yaşatıyor. Her yıl mart ayının ortalarında ve sonlarına doğru, karların erimeye başladığını ve bununla birlikte hayvanlarını meralara götürmeye başladıklarını anlatan köylüler, bu yıl halen bölgenin kalın bir kar tabakası altında olduğunu söyledi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Özcan Şahin, kalın kar tabakasının kendilerini endişelendirmeye başladığını, çünkü stoklarının tükenmeye başladığını belirtti. Şahin, yüksek fiyatlarla hayvanlarının yem ve ot ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:45 Kaynak: DHA
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