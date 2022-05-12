Hayvanlarını otlatan çoban, merada ölü bulundu - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çobanlık yapan Ömer Saydan (61) hayvanlarını otlatmak için gittiği merada ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Dolan mevkisindeki meraya giden 5 çocuk babası Ömer Saydan'dan uzun süre haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Jandarma, köy korucuları ve yakınları bölgede arama başlattı Jandarma ekipleri tarafından Saydan, merada yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Soydan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.